В ходе научного эксперимента кит впервые «поговорил» с людьми

Джуно. США. 38-летняя самка горбатого кита по кличке Твен вступила в «беседу» с учеными. Эксперимент состоялся у берегов Аляски, передает «МИР 24» со ссылкой на Independent.

Вывести животное на «диалог» сумели исследователи из Института SETI и Калифорнийского университета. Ученые проигрывали записи звуков, издаваемых горбатыми китами с помощью гидроакустической аппаратуры. Большинство морских млекопитающих не отреагировали на трансляцию. Лишь Твен заинтересовалась записью и в течение 20 минут повторяла услышанные звуки, находясь возле лодки биологов.

Всего было зафиксировано 36 «ответов», смысл которых ученые не установили. Возможно, это был обычный сигнал, который киты издают в ответ на обращение соплеменника. Таким образом, можно считать, что состоялась первая беседа людей и морского млекопитающего, заявили участники опыта.

Отмечается, что горбатые киты весьма смышлены и общительны. В их «языке» десятки различных звуков, которые они могут слышать на значительном расстоянии.