В Нью-Йорке с аукциона продадут «Башню Саурона»

Нью-Йорк. США. Прозванный «Башней Саурона» недостроенный небоскреб в Нью-Йорке уйдет с молотка. Объект решили продать в погашение долгов застройщика, компании JDS Development Group, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Financial Times.

Здание высотой 325 метров с черным каркасом из рифленой стали в Бруклине действительно напоминает «Башню Саурона» из кинотрилогии «Властелин Колец». На 93 этажах небоскреба должны были разместиться квартиры, баскетбольный зал, площадка для выгула собак и бассейн. Объект обещали ввести в эксплуатацию в 2022 году, но из-за превышения сметы и чрезмерной закредитованности JDS Development Group стройка затянулась.

Потеряв надежду вернуть выданный девелоперу кредит в 235 млн долларов, финансовая компания Silverstein Capital Partners инициировала продажу «Башни Саурона». О сроках проведения аукциона и минимальной цене небоскреба не сообщается.