В Гарвардском университете убрали с книги обложку из человеческой кожи

Бостон. США. Человеческую кожу сняли с обложки книги из библиотеки Гарвардского университета в США. Об этом сообщила администрация книгохранилища, пишет Коммерсантъ.

Речь идет о первом издании «Судеб души» французского писателя-романтика Арсена Уссе, вышедшем в 1879 году. Владельцем экземпляра, которая находится в библиотеке с 1934 года, был врач. Содержание книги подвигло его на необычный поступок – он снял кожу с умершей пациентки и обернул в нее том.

На необычную обложку обратили внимание в 2014 году. При этом в руководстве вуза и библиотеки на страшное открытие отреагировали странно. Новость назвали «хорошей для библиоманьяков и каннибалов». Позднее отношение к находке изменилось, библиотека попросила прощения за неадекватную реакцию своих сотрудников. Сообщается, что кожу с книги сняли, решается вопрос, как захоронить ее с подобающим уважением к человеческим останкам.