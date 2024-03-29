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В Гарвардском университете убрали с книги обложку из человеческой кожи

16:27, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Гарвардском университете убрали с книги обложку из человеческой кожи
16:27, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#США\n#Франция\n#вузы\n#библиотека\n#книги\n#кожа\n#скандал
Фото: pxhere.com
26
0

Ее издали в 1879 году во Франции.

Бостон. США. Человеческую кожу сняли с обложки книги из библиотеки Гарвардского университета в США. Об этом сообщила администрация книгохранилища, пишет Коммерсантъ.

Речь идет о первом издании «Судеб души» французского писателя-романтика Арсена Уссе, вышедшем в 1879 году. Владельцем экземпляра, которая находится в библиотеке с 1934 года, был врач. Содержание книги подвигло его на необычный поступок – он снял кожу с умершей пациентки и обернул в нее том.

На необычную обложку обратили внимание в 2014 году. При этом в руководстве вуза и библиотеки на страшное открытие отреагировали странно. Новость назвали «хорошей для библиоманьяков и каннибалов». Позднее отношение к находке изменилось, библиотека попросила прощения за неадекватную реакцию своих сотрудников. Сообщается, что кожу с книги сняли, решается вопрос, как захоронить ее с подобающим уважением к человеческим останкам.

16:27, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#США\n#Франция\n#вузы\n#библиотека\n#книги\n#кожа\n#скандал