В Великобритании нашли считавшуюся утерянной гитару Леннона

Лондон. Великобритания. Гитару, на которой когда-то играл Джон Леннон, выставят на аукцион. Инструмент до недавнего времени считался утерянным, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Exxpress.

Однако недавно гитару нашли на чердаке в южной Англии. Это двенадцатиструнка немецкой фирмы Framus, она фигурирует в фильме «Help!» 1965 года, в котором снимались битлы. Джон Леннон подарил инструмент музыканту Гордону Уоллеру, а тот – своему менеджеру. Гитару нашли его наследники. Она оказалась в плохом состоянии и нуждается в реставрации. После восстановления двенадцатиструнку Леннона представят музыкантам и фанатам в заведении Hard Rock Cafes в Лондоне и Нью-Йорке, а затем продадут на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке в конце мая.

Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, цена раритета может составить 750 тыс. евро (около 74 млн рублей).