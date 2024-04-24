Серия взрывов на Солнце приведет к сильной магнитной буре на Земле

Хьюстон. США. Американские астрономы наблюдали редкое космическое явление: четверной «мегавзрыв» на Солнце. Он произошел в ночь на 23 апреля, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Spaceweather.com.

Вспышки были зарегистрированы по одной линии магнитного поля, проходящей через три темных пятна на поверхности звезды, также взорвалась плазменная петля, соединившая пятна. Расстояние между объектами измеряется сотнями тыс. километров, взрывы произошли с интервалами в несколько минут. Данные были получены с находящейся в космосе Обсерватории солнечной динамики NASA.

Отмечается, что солнечная активность охватила большую часть обращенной к Земле поверхности светила. Это значит, что в ближайшие дни на нашу планету обрушится вызванная взрывами магнитная буря. Подобные явления вызывают ухудшение состояния у метеозависимых людей.