Статуя Свободы в Нью-Йорке подверглась удару молнии

Нью-Йорк. США. По статуе Свободы в Нью-Йорке ударила молния. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на New York Post и РИА Новости.

Американское издание опубликовало снимок, сделанный в момент разряда. На нем видно, что удар пришелся в факел, который держит знаменитая статуя. Пострадавших в результате инцидента нет, видимых повреждений скульптура не получила.

Как пояснили в пресс-службе управления парков Нью-Йорка, подобные происшествия случаются несколько раз в год и опасности не представляют. Монумент заземлен 4 мощными кабелями.

Шторм с грозой обрушился на атлантическое побережье США утром 4 апреля. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Тысячи жителей Нью-Йорка Нью-Джерси и Коннектикута временно лишились электричества.

Напомним, в 2014 году молния отколола палец у гигантской статуи Христа в Рио-де-Жанейро.