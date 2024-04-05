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Статуя Свободы в Нью-Йорке подверглась удару молнии

12:17, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Статуя Свободы в Нью-Йорке подверглась удару молнии
12:17, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#Нью-Йорк\n#скульптура\n#памятник\n#грозы\n#шторм\n#молния
Фото: pxhere.com
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Разряд не причинил заметного вреда скульптуре.

Нью-Йорк. США. По статуе Свободы в Нью-Йорке ударила молния. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на New York Post и РИА Новости.

Американское издание опубликовало снимок, сделанный в момент разряда. На нем видно, что удар пришелся в факел, который держит знаменитая статуя. Пострадавших в результате инцидента нет, видимых повреждений скульптура не получила.

Как пояснили в пресс-службе управления парков Нью-Йорка, подобные происшествия случаются несколько раз в год и опасности не представляют. Монумент заземлен 4 мощными кабелями. 

Шторм с грозой обрушился на атлантическое побережье США утром 4 апреля. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Тысячи жителей Нью-Йорка Нью-Джерси и Коннектикута временно лишились электричества. 

Напомним, в 2014 году молния отколола палец у гигантской статуи Христа в Рио-де-Жанейро.

12:17, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
110
0
#США\n#Нью-Йорк\n#скульптура\n#памятник\n#грозы\n#шторм\n#молния