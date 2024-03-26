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В Канаде безутешная хозяйка погибшего кота клонировала своего любимца

17:41, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Канаде безутешная хозяйка погибшего кота клонировала своего любимца
17:41, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
218
0
#Канада\n#США\n#генетика\n#ДНК\n#клон\n#животные\n#коты
Фото: pxhere.com
218
0

Услуги специалистов обошлись женщине в 50 тысяч долларов.

Торонто. Канада. Погибшего при аварии кота клонировали по заказу жительницы Канады Крис Стюарт. Создать сразу двух генетических «братьев» четвероногого любимца удалось по сохранившемуся образцу ДНК, передает «МИР 24».

На момент гибели в январе 2022 года коту по кличке Медведь было 5 лет. Компанию, занимающуюся клонированием домашних животных, хозяйка нашла в Техасе. Опыты продолжались 2 года, специалисты были вынуждены сделать несколько попыток переноса генов, и лишь на пятый раз клонирование прошло успешно. На свет появились сразу два котенка, внешне очень похожих на своего биологического предка. 

Первые 8 недель своей жизни малыши провели с мамой-кошкой, и лишь недавно Стюарт забрала котят. Кстати, за клонирование она заплатила порядка 50 тыс. долларов (около 4,6 млн рублей). 

17:41, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
218
0
#Канада\n#США\n#генетика\n#ДНК\n#клон\n#животные\n#коты