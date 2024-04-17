Дуров рассказал Такеру Карлсону о своем разочаровании США после уличного ограбления

Санкт-Петербург. Одной из причин отказа Павла Дурова от переезда в США стало нападение на него в Сан-Франциско. Об этом основатель «ВКонтакте» и Telegram рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, пишет Коммерсантъ.

Предприниматель рассказал, что в свое время планировал перевести свою компанию в штат Калифорния, поскольку в Сан-Франциско и его окрестностях реализуются почти все высокотехнологичные бизнес-проекты в США. Однако именно в этом городе на него в первый и единственный раз в его жизни напали уличные грабители. Трое преступников попытались вырвать из рук Дурова смартфон. После этого он раздумал переезжать вместе с компанией в Соединенные Штаты.

Кроме того, Павел Дуров признался, что во время пребывания в США чувствовал на себе пристальное внимание со стороны ФБР. По его словам, одного из сотрудников Telegram, пытались завербовать американские спецслужбы. А после штурма Капитолия администрация мессенджера получила взаимоисключающие требования от демократов и республиканцев: первые просили предоставить все данные о штурме, вторые – не делать так ни в коем случае. При этом оба варианта действий трактовались сторонами, как нарушение конституции США.