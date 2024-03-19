При победе на выборах Трамп вышлет из США принца Гарри

Вашингтон. США. Принца Гарри следует депортировать из США. Так считает кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет Лента.ру со ссылкой на GB News.

В интервью телеканалу бывший американский лидер пообещал, что в случае своего переизбрания вышлет из страны принца Гарри. Причиной Трамп назвал сокрытие членом британской королевской семьи информации об употреблении им наркотиков. Аристократ заявил об этом при получении вида на жительство в США. Однако позднее в своих мемуарах Spare («Запасной») принц написал, что неоднократно принимал запрещенные вещества.

Таким образом он обманул американские власти. 8 марта стало известно, что в США допустили аннулирование визы принца Гарри из-за этих обстоятельств.