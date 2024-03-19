Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

При победе на выборах Трамп вышлет из США принца Гарри

17:36, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При победе на выборах Трамп вышлет из США принца Гарри
17:36, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#США\n#Дональд Трамп\n#виза\n#Великобритания\n#наркотики\n#монархия
Фото: pxhere.com
26
0

Такое обещание дал кандидат от республиканцев.

Вашингтон. США. Принца Гарри следует депортировать из США. Так считает кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет Лента.ру со ссылкой на GB News. 

В интервью телеканалу бывший американский лидер пообещал, что в случае своего переизбрания вышлет из страны принца Гарри. Причиной Трамп назвал сокрытие членом британской королевской семьи информации об употреблении им наркотиков. Аристократ заявил об этом при получении вида на жительство в США. Однако позднее в своих мемуарах Spare («Запасной») принц написал, что неоднократно принимал запрещенные вещества. 

Таким образом он обманул американские власти. 8 марта стало известно, что в США допустили аннулирование визы принца Гарри из-за этих обстоятельств.

17:36, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#США\n#Дональд Трамп\n#виза\n#Великобритания\n#наркотики\n#монархия