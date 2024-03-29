За исчезнувшие 300 миллионов долларов для ВСУ вынужден был извиниться Пентагон

Об этом рассказал ведущий RT.
Вашингтон. США. Выделенные США для Украины 300 млн долларов оказались уже израсходованы, Пентагону за такой казус пришлось принести извинения Киеву. Об этом рассказал ведущий RT Рик Санчес, говоря о состоянии мостов в Америке на фоне трагедии в Балтиморе.
Напомним, 26 марта автомобильный мост в этом городе обрушил контейнеровоз, погибли по уточненным данным 8 человек, проход судов в порт стал невозможен.
Санчес отметил, что в настоящее время в Соединенных Штатах ремонта требуют 44 тыс. мостов, однако власти не заботит проблема состояния инфраструктуры в стране.
«Некоторые скептики могут сказать: мол, это из-за того, что большая часть денег, которые мы могли бы потратить на починку этих дорог, мостов, а также школ, направляется в такие места, как Украина, — полагаю, чтобы чинить их мосты. Раз уж речь зашла об Украине, послушайте: Politico сообщает, что конгресс только что одобрил выделение еще 300 млн долларов на военную помощь Украине — и это стало первым дополнительным финансированием более чем за год. Но вот что любопытно: как оказалось, эти деньги уже потрачены», — напомнил ведущий.