Королева Елизавета II посвятила в рыцари ветерана войны, собравшего средства для борьбы с коронавирусом

Для 100-летнего Томаса Мура этот день стал самым особенным в жизни.

Лондон. Великобритания. Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари ветерана Второй Мировой войны, собравшего более 32 млн фунтов стерлингов для борьбы с COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс».

Церемония прошла у Виндзорского дворца. 100-летний Томас Мур сказал, что это самый особенный день в его жизни.

Перед посвящением в рыцари Мур пошутил, что если он преклонит перед королевой колено, то встать уже не сможет.

Напомним, ветеран планировал собрать 1 тыс. фунтов стерлингов, пройдя сто кругов вокруг своего дома на ходунках для опоры. В результате он собрал 32 млн фунтов. Акцию он устроил в пользу Национальной службы здравоохранения.