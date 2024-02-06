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Врачи выявили онкозаболевание у Карла III

09:58, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Врачи выявили онкозаболевание у Карла III
09:58, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Великобритания\n#власть\n#здоровье\n#больница\n#онкология\n#рак\n#лечение\n#Карл III\n#монархия
Фото: pxhere.com
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В конце января монарха обследовали в одной из клиник Лондона.

Лондон. Великобритания. Онкологическое заболевание обнаружили у 75-летнего короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Как заявили в пресс-службе Букингемского дворца, речь идет о раке простаты. Медики посоветовали монарху временно отказаться от исполнения публичных обязанностей. Также отмечается, что король уже начал курс лечения.

Телеканал уточнил, что о своем диагнозе Карл III объявил, чтобы предотвратить распространение слухов и кривотолков. 

Напомним, 26 января в одной из клиник Лондона британский монарх проходил медицинские процедуры, связанные с заболеванием предстательной железы.

09:58, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#Великобритания\n#власть\n#здоровье\n#больница\n#онкология\n#рак\n#лечение\n#Карл III\n#монархия