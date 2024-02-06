Врачи выявили онкозаболевание у Карла III

Лондон. Великобритания. Онкологическое заболевание обнаружили у 75-летнего короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Как заявили в пресс-службе Букингемского дворца, речь идет о раке простаты. Медики посоветовали монарху временно отказаться от исполнения публичных обязанностей. Также отмечается, что король уже начал курс лечения.

Телеканал уточнил, что о своем диагнозе Карл III объявил, чтобы предотвратить распространение слухов и кривотолков.

Напомним, 26 января в одной из клиник Лондона британский монарх проходил медицинские процедуры, связанные с заболеванием предстательной железы.