Аналог «боевого лазера» Архимеда воссоздал подросток из Канады

Торонто. Канада. Работающую модель системы зеркал Архимеда изготовил школьник из Канады. По свидетельствам античных историков, с помощью этого устройства жители города Сиракузы поджигали на расстоянии корабли римлян, пишет Лента.ру со ссылкой на IFL Science.

Считается, что аналог «боевого лазера» был изобретен древнегреческим ученым Архимедом в 213 году до н.э. Отраженные установленными на стенах города зеркалами солнечные лучи наводились на корабль, в результате чего вспыхивал пожар.

Повторить опыт знаменитого математика и инженера древности решил 12-летний Бренден Сенер из провинции Онтарио. Он использовал лампу мощностью в сто ватт и четыре зеркала. Даже такого количества отражателей и не самого мощного источника света хватило для значительного повышения температуры в точке наведения. Таким образом, подросток доказал принципиальную возможность создания «боевого лазера» еще в древности.

Исследования школьника удостоились золотой медали Ярмарки науки и техники в долине Темзы по физическим наукам и премии Лондонской публичной библиотеки.