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Аналог «боевого лазера» Архимеда воссоздал подросток из Канады

16:20, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Аналог «боевого лазера» Архимеда воссоздал подросток из Канады
16:20, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Канада\n#Великобритания\n#Греция\n#история\n#ученые\n#опыты\n#древность\n#физика\n#корабли\n#море\n#солнце\n#огонь\n#поджог\n#лазер
Фото: pxhere.com
104
0

Античные историки писали, что системой зеркал жители Сиракуз поджигали корабли римлян.

Торонто. Канада. Работающую модель системы зеркал Архимеда изготовил школьник из Канады. По свидетельствам античных историков, с помощью этого устройства жители города Сиракузы поджигали на расстоянии корабли римлян, пишет Лента.ру со ссылкой на IFL Science.

Считается, что аналог «боевого лазера» был изобретен древнегреческим ученым Архимедом в 213 году до н.э. Отраженные установленными на стенах города зеркалами солнечные лучи наводились на корабль, в результате чего вспыхивал пожар.

Повторить опыт знаменитого математика и инженера древности решил 12-летний Бренден Сенер из провинции Онтарио. Он использовал лампу мощностью в сто ватт и четыре зеркала. Даже такого количества отражателей и не самого мощного источника света хватило для значительного повышения температуры в точке наведения. Таким образом, подросток доказал принципиальную возможность создания «боевого лазера» еще в древности.

Исследования школьника удостоились золотой медали Ярмарки науки и техники в долине Темзы по физическим наукам и премии Лондонской публичной библиотеки.

16:20, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Канада\n#Великобритания\n#Греция\n#история\n#ученые\n#опыты\n#древность\n#физика\n#корабли\n#море\n#солнце\n#огонь\n#поджог\n#лазер