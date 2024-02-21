Новые британские купюры с изображением Карла III появятся в обороте в июне

Лондон. Великобритания. Первые банкноты с портретом короля Великобритании Карла III поступят в обращение 5 июня 2024 года. Об этом сообщил Банк Англии, пишет «Российская газета».

Речь идет о купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. При этом старые банкноты с изображением покойной королевы Елизаветы II из оборота изымать пока не собираются, они останутся законным платежным средством.

Напомним, Карла III короновали 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.