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Новые британские купюры с изображением Карла III появятся в обороте в июне

16:49, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Новые британские купюры с изображением Карла III появятся в обороте в июне
16:49, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Великобритания\n#монархия\n#власть\n#политика\n#деньги\n#валюта\n#Карл III
Фото: pxhere.com
24
0

Деньги с портретом Елизаветы II при этом останутся в обращении.

Лондон. Великобритания. Первые банкноты с портретом короля Великобритании Карла III поступят в обращение 5 июня 2024 года. Об этом сообщил Банк Англии, пишет «Российская газета».

Речь идет о купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. При этом старые банкноты с изображением покойной королевы Елизаветы II из оборота изымать пока не собираются, они останутся законным платежным средством.

Напомним, Карла III короновали 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

16:49, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Великобритания\n#монархия\n#власть\n#политика\n#деньги\n#валюта\n#Карл III