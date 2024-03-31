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Король Карл III принял участие в пасхальной службе

19:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Король Карл III принял участие в пасхальной службе
19:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Великобритания\n#Карл III\n#Пасха
Фото: unsplash.com (Rasa Kasparaviciene)
79
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Наследник престола с супругой и детьми не присутствовали на мероприятии.

Лондон. Король Великобритании Карл III вместе со своей супругой королевой Камиллой принял участие в пасхальной церемонии. Как сообщает «Мир 24», воскресная служба прошла в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.

Прибыв на мероприятие, король с улыбкой поприветствовал всех собравшихся, помахал им рукой и направился в капеллу. Это первое публичное мероприятие монарха, после того, как было объявлено об обнаружении у него онкологии.

«Сегодня я особенно молюсь о том, чтобы пример служения друг другу нашего Господа продолжал вдохновлять нас и укреплять все наши сообщества. Пусть Бог благословит вас всех в эту Пасху», — говорится в послание короля к Королевской Великой службе, опубликованном Букингемским дворцом.

На службе также присутствовали и другие члены королевской семьи. Среди них принцесса Анна с супругом сэром Тимоти Лоренсом, герцог Эдинбургский Эдвард с женой Софи, герцог Йоркский Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон.

Наследник престола принц Уэльский Уильям, его супруга Кейт и их общие дети не присутствовали на мероприятии, сообщает Sky News.

19:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
79
0
#Великобритания\n#Карл III\n#Пасха