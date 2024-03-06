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Британец достал магнитом из реки меч эпохи викингов

15:31, 06 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Британец достал магнитом из реки меч эпохи викингов
15:31, 06 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Великобритания\n#история\n#Средневековье\n#раритет\n#музей\n#археология
Фото: pxhere.com
62
0

Оружие было выковано примерно 1200 лет назад.

Энслоу. Великобритания. Меч эпохи викингов обнаружил в реке житель Великобритании. Возраст находки составил примерно 1,2 тыс. лет, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Metro.

Находка была сделана еще в ноябре 2023 года. Мужчина по имени Тревор Пенни извлек оружие с помощью мощного магнита для поиска металлических предметов из реки Червелл возле деревни Энслоу в графстве Оксфордшир. Однако лишь недавно специалисты подтвердили подлинность и установили возраст меча.

Изделие датировали 850-975 годами нашей эры. Владельцем меча мог быть викинг – в те времена они активно грабили Британские острова. Раритет решено выставить на всеобщее обозрение в музее.

15:31, 06 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Великобритания\n#история\n#Средневековье\n#раритет\n#музей\n#археология