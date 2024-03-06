Британец достал магнитом из реки меч эпохи викингов

Энслоу. Великобритания. Меч эпохи викингов обнаружил в реке житель Великобритании. Возраст находки составил примерно 1,2 тыс. лет, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Metro.

Находка была сделана еще в ноябре 2023 года. Мужчина по имени Тревор Пенни извлек оружие с помощью мощного магнита для поиска металлических предметов из реки Червелл возле деревни Энслоу в графстве Оксфордшир. Однако лишь недавно специалисты подтвердили подлинность и установили возраст меча.

Изделие датировали 850-975 годами нашей эры. Владельцем меча мог быть викинг – в те времена они активно грабили Британские острова. Раритет решено выставить на всеобщее обозрение в музее.