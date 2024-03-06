По обвинению в совершенных в Сирии преступлениях в Британии задержали 5 военных

Лондон. Великобритания. За совершение военных преступлений в Сирии британской военной полицией задержаны пятеро бойцов спецназа особой воздушной службы (SAS). Об этом изданию Guardian рассказали источники в министерстве обороны Соединенного Королевства, пишет «Российская газета».

В ведомстве пообещали содействовать полиции в расследовании. Дело возбуждено по факту убийства сирийца, совершенного 2 года назад. Задержанных заподозрили в применении чрезмерной силы во время инцидента. Те утверждают, что убитый был опасен.

Отмечается, что в декабре 2022 года минобороны Великобритании анонсировало независимое расследование убийств спецназовцами SAS более 50 безоружных афганцев в 2010-2011 годах. А в октябре 2023 года началось публичное расследование убийства представителями того же рода войск 80 мирных жителей Афганистана.