На аукционе в Британии продали зубной протез Черчилля

Челтнем. Великобритания. Принадлежавший премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю зубной протез продали на аукционе. За лот уплатили 18 тыс. фунтов стерлингов (22,6 тыс. долларов или более 20 млн рублей), пишет Коммерсантъ со ссылкой на Sky News.

Раритет был продан в городе Челтнем (графство Глостершир) на западе Англии 6 февраля. Торги провел аукционный дом The Cotswold Auction Company.

Британский политик лишился части зубов еще в 20 лет. Позднее он использовал до 4 комплектов зубных протезов. Один из них был похоронен вместе с владельцем.

Протез с золотым креплением, проданный в Челтнеме, был изготовлен, когда Черчиллю было 65 лет. Считается, что именно с этим протезом он произнес знаменитую речь 4 июня 1940 года «Мы будем сражаться на пляжах».

Кроме протеза на торги выставили радиомикрофон, через который британский премьер объявил об окончании Второй мировой войны. За него выложили 11,5 тыс. фунтов (около 14,5 тыс. долларов или более 1,3 млн рублей).