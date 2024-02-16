Убийство рядом с домом Шерлока Холмса раскрыли в Британии

Лондон. Великобритания. Убийство на улице Бейкер-стрит в Лондоне, совершенное 30 лет назад, раскрыла полиция. Об этом сообщает RT со ссылкой на Daily Telegraph.

В 1994 году в съемной квартире нашли тело проститутки колумбийского происхождения Марины Коппель. Убийца нанес ей более 140 ножевых ранений. Он оставил на жертве генетический материал, но уровень технологий на тот момент не позволил установить личность преступника.

Исследования ДНК удалось провести лишь в 2022 году. Они указали на Сандипа Пателя, работавшего в 1994 году в газетном киоске Sherlock Holmes News на Бейкер-стрит. Процесс по делу длился 2 года, недавно суд присяжных признал мужчину виновным в убийстве.

Напомним, знаменитый сыщик Шерлок Холмс из произведений Артура Конан Дойла проживал в Лондоне в доме № 221Б на улице Бейкер-стрит.