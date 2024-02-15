Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

За британскую монету с ошибкой рассчитывают выручить в 600 раз больше ее номинала

16:38, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
За британскую монету с ошибкой рассчитывают выручить в 600 раз больше ее номинала
16:38, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Великобритания\n#деньги\n#раритет\n#аукцион
Фото: pxhere.com
50
0

Ее отчеканили в 2014 году к столетию с начала Первой мировой войны.

Лондон. Великобритания. Редкую монету с ошибкой продадут на аукционе в Великобритании. Ее начальная цена составит 1,2 тыс. фунтов, передает «МИР 24» со ссылкой на BBC.

Монету достоинством в 2 фунта отчеканили в 2014 году в честь 100-летия начала Первой мировой войны. Ее украшает портрет военного деятеля лорда Китченера. При этом на одной из сторон отсутствует номинал – во время чеканки работник допустил ошибку. 

Коллекционеры готовы выложить за такую редкость большие деньги. Монету рассчитывают продать за сумму, как минимум в 600 раз превышающую ее номинал.

Напомним, в ноябре 2023 года в США за марку с ошибкой уплатили 2 млн долларов.

16:38, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Великобритания\n#деньги\n#раритет\n#аукцион