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За найденную на автобусной остановке картину Тициана запросили больше 30 миллионов долларов

11:07, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
За найденную на автобусной остановке картину Тициана запросили больше 30 миллионов долларов
11:07, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
133
0
#Великобритания\n#культура\n#искусство\n#живопись\n#художники\n#аукцион
Фото: pxhere.com
133
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Полотном «Отдых по пути в Египет» владел в свое время Наполеон Бонапарт.

Лондон. Великобритания. Написанную Тицианом в 1512 году картину «Отдых на пути в Египет» выставили на аукцион в Лондоне. За работу мастера эпохи Возрождения планируют выручить минимум 31,6 млн долларов, передает «МИР 24» со ссылкой на Times.

Как рассказал глава аукционного дома, произведение отражает сюжет из Евангелия от Матфея. Венецианский живописец Тициан Вечеллио создал его в возрасте менее 20 лет. За века после написания картина побывала в коллекциях многих коронованных особ, в том числе эрцгерцогини Марии Терезии Австрийской и императора Франции Наполеона Бонапарта. 

В 90-е годы ХХ века полотно похитили из усадебного дома Лонглита, а в 2002 году нашли на автобусной остановке в британской столице. Возможно, воры не сумели найти покупателя на шедевр и предпочли избавиться от вещественного доказательства кражи.

11:07, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
133
0
#Великобритания\n#культура\n#искусство\n#живопись\n#художники\n#аукцион