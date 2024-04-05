За найденную на автобусной остановке картину Тициана запросили больше 30 миллионов долларов

Лондон. Великобритания. Написанную Тицианом в 1512 году картину «Отдых на пути в Египет» выставили на аукцион в Лондоне. За работу мастера эпохи Возрождения планируют выручить минимум 31,6 млн долларов, передает «МИР 24» со ссылкой на Times.

Как рассказал глава аукционного дома, произведение отражает сюжет из Евангелия от Матфея. Венецианский живописец Тициан Вечеллио создал его в возрасте менее 20 лет. За века после написания картина побывала в коллекциях многих коронованных особ, в том числе эрцгерцогини Марии Терезии Австрийской и императора Франции Наполеона Бонапарта.

В 90-е годы ХХ века полотно похитили из усадебного дома Лонглита, а в 2002 году нашли на автобусной остановке в британской столице. Возможно, воры не сумели найти покупателя на шедевр и предпочли избавиться от вещественного доказательства кражи.