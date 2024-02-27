После получения диагноза Карл III возобновил общение с настоятелем православного монастыря

Лондон. Великобритания. Тяжело больной король Великобритании Карл III надеется на помощь настоятеля Ватопедского монастыря на Афоне архимандрита Ефрему. Монарх возобновил контакты с православным клириком, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Sun.

С Ефремом Карл III познакомился, еще будучи принцем Уэльсским в 1997 году, и не раз обращался к нему за советами. Общение монарха и монаха возобновилось недавно, после того как медики поставили коронованному пациенту грозный диагноз – рак простаты. Эту информацию подтвердил сам архимандрит Ефрем. По его словам, между ним и Карлом III имеется полное взаимопонимание, и он верит, что король одержит победу над недугом.

Карл III ранее часто бывал на Афоне и посещал там монастыри. А на его коронации даже звучали православные песнопения. Кстати, король Великобритании официально является главой англиканской церкви, которая отделилась от католической в XVI веке.

Ватопедский православный мужской монастырь находится на северо-восточном побережье полуострова Афон в Греции. Считается вторым по значимости среди афонских обителей.

Напомним, о заболевании 75-летнего Карла III стало известно 5 февраля. Ранее у него выявили увеличение предстательной железы, затем обследование показало онкологическую природу этого процесса. Врачи посоветовали монарху на время лечения отойти от государственных дел.