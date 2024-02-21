Закон о запрете британским рыбакам промышлять в Баренцевом море приняла Госдума

Москва. Заход промысловых судов из Великобритании в российскую часть Баренцева моря запретила Госдума. Депутаты приняли закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего британским морякам ловить рыбу в этих водах, пишет Коммерсантъ.

Данный документ был подписан правительствами СССР и Соединенного Королевства. Он позволял иностранным рыболовным судам заниматься промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и побережья острова Колгуев. После распада Советского Союза действие соглашения было автоматически продлено.

Однако в марте 2022 года Великобритания отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. В связи с этим денонсация соглашения «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уже сообщалось, за 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили более 566 тыс. тонн трески. Эта рыба, а также пикша, идет на приготовление популярнейшего блюда британского общепита – фиш-энд-чипс (рыба в кляре с жареным картофелем). Примерно 40% рыбы для данного кушанья добывается в российских водах. В связи с этим ожидается, что ценники в британских пабах и кафе заметно вырастут, что может ударить по посещаемости заведений.