Из-за радиоактивного газа заключенных британской тюрьмы перевели в другие камеры

Принстаун. Великобритания. Около 200 заключенных тюрьмы HMP Dartmoor в городе Принстаун (Великобритания) перевели в другие камеры. Там, где они отбывали срок ранее, была выявлена повышенная концентрация газа радона, пишет Газета.ру со ссылкой на Sky News.

По данным телеканала, с ноября 2023 года по февраль 2024-го в тюрьме пришлось закрыть 184 камеры, в которых сидели 194 осужденных.

Газ радон является радиоактивным и в незначительной концентрации присутствует повсеместно. Однако в отдельных районах планеты, где есть залежи гранита, его содержание может быть повышенным, отмечает Sky News. Тюрьма HMP Dartmoor находится как раз в таком месте.