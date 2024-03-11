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Из-за радиоактивного газа заключенных британской тюрьмы перевели в другие камеры

13:14, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Из-за радиоактивного газа заключенных британской тюрьмы перевели в другие камеры
13:14, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
169
0
#Великобритания\n#тюрьмы\n#заключенные\n#газ\n#радиация
Фото: pxhere.com
169
0

Газ радон мог выделяться из гранита.

Принстаун. Великобритания. Около 200 заключенных тюрьмы HMP Dartmoor в городе Принстаун (Великобритания) перевели в другие камеры. Там, где они отбывали срок ранее, была выявлена повышенная концентрация газа радона, пишет Газета.ру со ссылкой на Sky News.

По данным телеканала, с ноября 2023 года по февраль 2024-го в тюрьме пришлось закрыть 184 камеры, в которых сидели 194 осужденных. 

Газ радон является радиоактивным и в незначительной концентрации присутствует повсеместно. Однако в отдельных районах планеты, где есть залежи гранита, его содержание может быть повышенным, отмечает Sky News. Тюрьма HMP Dartmoor находится как раз в таком месте.

13:14, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
169
0
#Великобритания\n#тюрьмы\n#заключенные\n#газ\n#радиация