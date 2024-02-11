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Поклонница Тейлор Свифт изготовила торт в виде любимой певицы

17:33, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Поклонница Тейлор Свифт изготовила торт в виде любимой певицы
17:33, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
25
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#США\n#Великобритания\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#знаменитости\n#певцы\n#торт\n#фанаты
Фото: wikipedia.org/Jana Zills
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Фанатка намерена съесть свое изделие.

Лондон. Великобритания. Любовь музыкальных фанатов к своим кумирам приобретает подчас причудливые формы. Лара Мейсон из Великобритании изваяла из кондитерских материалов торт в виде американской певицы Тейлор Свифт, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Съедобная скульптура получилась ростом с настоящую Тейлор Свифт. На ее изготовление ушло 130 килограммов ингредиентов и 38 часов времени, торт имеет ванильный вкус.

Изделие ждет обычная участь всех тортов: автор намерена съесть произведение кулинарного искусства за просмотром матча суперкубка по американскому футболу.

Напомним, недавно кошка Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон заняла третье место среди самых богатых животных мира: ее состояние оценили в 97 млн долларов США.

17:33, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#США\n#Великобритания\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#знаменитости\n#певцы\n#торт\n#фанаты