Поклонница Тейлор Свифт изготовила торт в виде любимой певицы

Лондон. Великобритания. Любовь музыкальных фанатов к своим кумирам приобретает подчас причудливые формы. Лара Мейсон из Великобритании изваяла из кондитерских материалов торт в виде американской певицы Тейлор Свифт, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Съедобная скульптура получилась ростом с настоящую Тейлор Свифт. На ее изготовление ушло 130 килограммов ингредиентов и 38 часов времени, торт имеет ванильный вкус.

Изделие ждет обычная участь всех тортов: автор намерена съесть произведение кулинарного искусства за просмотром матча суперкубка по американскому футболу.

Напомним, недавно кошка Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон заняла третье место среди самых богатых животных мира: ее состояние оценили в 97 млн долларов США.