В Британии умер лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс

Эдинбург. Великобритания. Ушел из жизни знаменитый британский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. О кончине 94-летнего профессора сообщили в Эдинбургском университете, пишет Коммерсантъ.

Еще в 1960-х годах в своих научных работах он предсказал существование новой частицы, которую смогли открыть благодаря исследованиям на Большом адронном коллайдере лишь в 2012 году. Ее назвали «бозон Хиггса».

В 2013 году Питер Хиггс получил Нобелевскую премию совместно с другим физиком, Франсуа Энглертом, который также предвосхитил открытие бозона.