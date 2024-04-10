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В Британии умер лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс

09:58, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Британии умер лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс
09:58, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
138
0
#Великобритания\n#Шотландия\n#наука\n#ученые\n#физика\n#открытие\n#исследования\n#Нобелевская премия\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
138
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Существование открытой им частицы подтвердили исследования на Большом андронном коллайдере.

Эдинбург. Великобритания. Ушел из жизни знаменитый британский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. О кончине 94-летнего профессора сообщили в Эдинбургском университете, пишет Коммерсантъ.

Еще в 1960-х годах в своих научных работах он предсказал существование новой частицы, которую смогли открыть благодаря исследованиям на Большом адронном коллайдере лишь в 2012 году. Ее назвали «бозон Хиггса».

В 2013 году Питер Хиггс получил Нобелевскую премию совместно с другим физиком, Франсуа Энглертом, который также предвосхитил открытие бозона.

09:58, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
138
0
#Великобритания\n#Шотландия\n#наука\n#ученые\n#физика\n#открытие\n#исследования\n#Нобелевская премия\n#смерть\n#некролог