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В Британии лиса украла телефон и сняла видео со своим участием

17:59, 16 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Британии лиса украла телефон и сняла видео со своим участием
17:59, 16 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Великобритания\n#лес\n#природа\n#гаджеты\n#видео\n#курьезы\n#животные
Фото: pxhere.com
49
0

Уникальный ролик выложил в сеть сотрудник службы спасения животных.

Бэгшот. Великобритания. Лиса похитила смартфон и стала невольным автором ролика с собой в главной роли. Инцидент произошел в Великобритании, пишет Газета.ру со ссылкой на издание UPI.

Все началось с того, что в лесистой местности возле Бэгшота заметили лису с травмированной лапой. Туда прибыл офицер службы спасения животных. Он сумел выследить зверя и начал снимать его на телефон, чтобы отчитаться о поимке и оказанной помощи. 

Однако лиса поняла его намерения превратно. Она схватила гаджет с включенной функцией видеозаписи и была такова.

В итоге сотрудник природоохранной службы догнал хищницу и отобрал технику. Все перипетии побега оказались засняты на смартфон. Видео мужчина опубликовал в соцсетях. Также он успокоил всех, кто переживал за судьбу повредившей лапу рыжей плутовки – ей уже оказывают помощь ветеринары.

17:59, 16 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Великобритания\n#лес\n#природа\n#гаджеты\n#видео\n#курьезы\n#животные