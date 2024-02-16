В Британии лиса украла телефон и сняла видео со своим участием

Бэгшот. Великобритания. Лиса похитила смартфон и стала невольным автором ролика с собой в главной роли. Инцидент произошел в Великобритании, пишет Газета.ру со ссылкой на издание UPI.

Все началось с того, что в лесистой местности возле Бэгшота заметили лису с травмированной лапой. Туда прибыл офицер службы спасения животных. Он сумел выследить зверя и начал снимать его на телефон, чтобы отчитаться о поимке и оказанной помощи.

Однако лиса поняла его намерения превратно. Она схватила гаджет с включенной функцией видеозаписи и была такова.

В итоге сотрудник природоохранной службы догнал хищницу и отобрал технику. Все перипетии побега оказались засняты на смартфон. Видео мужчина опубликовал в соцсетях. Также он успокоил всех, кто переживал за судьбу повредившей лапу рыжей плутовки – ей уже оказывают помощь ветеринары.