Посольство РФ требует доступ к задержанному в Лондоне бывшему фединспектору по Удмуртии Дмитрию Овсянникову

Москва. Российское посольство в Лондоне запросило у МИД Великобритании подтверждение информации о задержании экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который в «нулевые» годы был федеральным инспектором по Удмуртии. Об этом сообщает «Газета.ru».

Посольство РФ требует обеспечить доступ консулов к Дмитрию Овсянникову, если тот находится под стражей. По дипломатическим правилам власти Великобритании должны были уведомить посольство о задержании гражданина России. Этого сделано не было.

«Сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин Офис за подтверждением и соответствующими разъяснениями. Потребовали незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также о местонахождении и условиях содержания россиянина, предоставлении ему переводчика и адвоката», — сообщили в посольстве.

Напомним, Овсянникова подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании более 140 тыс. фунтов стерлингов.