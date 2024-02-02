Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Посольство РФ требует доступ к задержанному в Лондоне бывшему фединспектору по Удмуртии Дмитрию Овсянникову

09:50, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Посольство РФ требует доступ к задержанному в Лондоне бывшему фединспектору по Удмуртии Дмитрию Овсянникову
09:50, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Россия\n#Великобритания\n#Дмитрий Овсянников\n#задержание\n#посольство
Фото: sev.gov.ru
151
0

Его подозревают в нарушении санкционного режима.

Москва. Российское посольство в Лондоне запросило у МИД Великобритании подтверждение информации о задержании экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который в «нулевые» годы был федеральным инспектором по Удмуртии. Об этом сообщает «Газета.ru».

Посольство РФ требует обеспечить доступ консулов к Дмитрию Овсянникову, если тот находится под стражей. По дипломатическим правилам власти Великобритании должны были уведомить посольство о задержании гражданина России. Этого сделано не было.

«Сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин Офис за подтверждением и соответствующими разъяснениями. Потребовали незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также о местонахождении и условиях содержания россиянина, предоставлении ему переводчика и адвоката», — сообщили в посольстве.

Напомним, Овсянникова подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании более 140 тыс. фунтов стерлингов.

09:50, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Россия\n#Великобритания\n#Дмитрий Овсянников\n#задержание\n#посольство