Из-за нападений на суда в Красном море в Великобритании начались перебои с чаем

Лондон. Великобритания. Без любимого напитка рискуют остаться британцы. В магазинах отмечается недостаток чая, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Star.

Причина – нападения на суда в Красном море йеменских повстанцев. Они объявили, что таким образом хотят нанести экономический ущерб Израилю и помочь палестинцам из сектора Газа. После ударов США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене, британские торговые суда тоже стали одной из приоритетных целей атак. Одно из них было обстреляно на минувшей неделе.

В результате поставщики чая в Европу из Азии, Китая, Индии, Шри-Ланки и Кении начали перевозить свой товар вместо короткого пути через Суэцкий канал в обход всей Африки. Это требует дополнительных двух недель времени и значительно повышает расходы на перевозку.

Из-за задержек с доставкой в торговых сетях начались перебои. Опасаясь дефицита и запасаясь впрок, жители Соединенного Королевства активно скупают товар. В некоторых магазинах прилавки с чаем уже опустели. Владельцы признаются, что опасаются драк среди покупателей из-за остатков чая. Подобное уже было во время пандемии коронавируса, когда не хватало туалетной бумаги.

Кстати, по статистике, британцы каждый день выпивают около 100 млн чашек чая.