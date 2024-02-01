Бывший федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне

Лондон. Великобритания. В Лондоне задержан бывший федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Овсянников. В отношении него действовали санкции, режим которых он якобы нарушил. Об этом сообщает Smotrim.ru.

Овсянников работал в Удмуртии с 2003 по 2007 год. После этого он занял пост коммерческого директора Чепецкого механического завода. С 2016 по 2019 год Дмитрий Овсянников являлся мэром Севастополя, а после — замминистра промышленности России.

Овсянников, как глава Севастополя, попал под санкции. А в 2020 году он устроил скандал в аэропорте Ижевска. Следствием этого явилось исключение его из партии «Единая Россия» и увольнение с поста замминистра. В 2023 году Овсянникова исключили из санкционного списка ЕС, в который Великобритания уже не входит.

Экс-чиновник переехал жить в Лондон и до недавнего времени жил там в своём доме. 22 января 2024 года Овсянников был задержан английской полицией. Его подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Считается, что подозреваемый получил более 140 тыс. фунтов стерлингов в виде переводов и наличными, что является в данном случае незаконной финансовой операцией. Часть денег Овсянников хранил у себя дома.