Вестминстерский дворец в Лондоне грозит развалиться

Лондон. Великобритания. В аварийное состояние пришел Вестминстерский дворец. Одна из главных достопримечательностей Лондона может в скором времени обрушиться, пишет Лента.ру со ссылкой на Financial Times.

Как рассказал изданию директор Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант, каменная кладка на фасаде повреждена, в помещениях повышенная влажность, а подвалы обжили полчища крыс. Кроме того, во дворце неисправна электропроводка, что грозит пожаром. К тому же из-за канцерогенного асбеста, которым отделывали интерьеры, пребывание внутри опасно для здоровья.

В историческом здании насчитывается больше тысячи помещений, около ста лестниц, а общая длина коридоров составляет несколько километров. Одной из башен здания является символ Лондона и Великобритании, знаменитый Биг-Бен. Кстати, в 2017 году его часы перестали отбивать время в связи с ремонтом механизма.