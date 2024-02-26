Стало известно о смерти лидера британской ветви семьи Ротшильдов

Лондон. Великобритания. Умер известный британский банкир Джейкоб Ротшильд. О смерти 87-летнего финансиста пишет Газета.ру со ссылкой на издание Sun.

Покойный возглавлял лондонскую ветвь семьи Ротшильдов c 1990 года. Сообщается, что, помимо финансовой деятельности, он активно занимался благотворительностью. В частности, был председателем попечителей Национальной галереи и председателем Мемориального фонда национального наследия Великобритании. С 1994 по 1998 год возглавлял лотерейный фонд Heritage Lottery Fund, ответственный за распределение доходов от Национальной лотереи. Также Джейкоб Ротшильд был попечителем Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

История династии Ротшильдов восходит к концу XVIII века, когда первый банк этой семьи основал во Франкфурте-на-Майне Майер Амшель Ротшильд. Его бизнес продолжили пять сыновей. Они держали под контролем уже пять банков, в том числе в Лондоне, Париже, Вене и Неаполе. Позднее династия разделилась на 2 ветви — британскую и французскую. В XIX веке Ротшильды считались одной из самых богатых и влиятельных семей в мире. Их подозревали в тайном влиянии на политику ведущих держав мира.

Старейший член лондонской ветви, 91-летний Эвелин Ротшильд, скончался в ноябре 2022 года. В январе 2021 года ушел из жизни видный представитель французской ветви, барон Бенджамин де Ротшильд.