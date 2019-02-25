«На удачу»: китаец поплатится за бросание монет в двигатель самолета

Компания собирается подать в суд на пассажира.

Китай. Мужчина по имени Лу кинул несколько монет в двигатель самолета китайской авиакомпании Lucky Air. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Independent.

Перед взлетом пассажиры заметили несколько юаней под крылом. Выяснилось, что 28-летний мужчина закинул в двигатель несколько монет «на удачу».

В результате 162 человека смогли вылететь только на следующий день из-за отмены рейса. Такая задержка обошлась «Счастливому воздуху» в 140 тыс. юаней (1,4 млн рублей).

Компания собирается судиться с пассажиром.