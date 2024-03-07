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Вода в двух скважинах в Кизнере представляет опасность для местных жителей

11:04, 07 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Вода в двух скважинах в Кизнере представляет опасность для местных жителей
11:04, 07 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
87
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#вода\n#нарушения\n#суд
Фото: unsplash.com (Amritanshu Sikdar)
87
0

Суд обязал их владельца исправить нарушения СанПиН.

Кизнер. Удмуртия. В двух источниках питьевого водоснабжения в Кизнере выявили нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Нарушения обнаружили во время плановой проверки МУП «Служба заказчика Кизнерского района». Вода в скважинах на улицах Леспромхозовской и Флора Васильева в Кизнере не соответствует по показателю «общее железо».

В результате несоблюдение СанПиН приводит к тому, что местные жители потребляют некачественную питьевую воду, имеющую вредный химический состав.

Для устранения нарушений управление Роспотребнадзора обратилось в суд. В результате суд признал бездействие МУП «Служба заказчика Кизнерского района» незаконным и предприятие обязали обеспечить качество питьевой воды. 

11:04, 07 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
87
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#вода\n#нарушения\n#суд