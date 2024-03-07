Вода в двух скважинах в Кизнере представляет опасность для местных жителей

Кизнер. Удмуртия. В двух источниках питьевого водоснабжения в Кизнере выявили нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Нарушения обнаружили во время плановой проверки МУП «Служба заказчика Кизнерского района». Вода в скважинах на улицах Леспромхозовской и Флора Васильева в Кизнере не соответствует по показателю «общее железо».

В результате несоблюдение СанПиН приводит к тому, что местные жители потребляют некачественную питьевую воду, имеющую вредный химический состав.

Для устранения нарушений управление Роспотребнадзора обратилось в суд. В результате суд признал бездействие МУП «Служба заказчика Кизнерского района» незаконным и предприятие обязали обеспечить качество питьевой воды.