Додон планирует добиться пересмотра итогов выборов в Молдавии через суд

В то же время он уже поздравил Санду с победой.



Кишинев. Молдавия. Действующий президент Молдавии Игорь Додон оспорит результаты выборов, на которых его обошла лидер оппозиции Майя Санду, в суде. Об этом он заявил в обращении к избирателям, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов, - обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд», - приводит агентство слова Игоря Додона.

Тем не менее, он уже поздравил Майю Санду «с предварительной победой».

Напомним, второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. На нем, по предварительным данным, лидировала Майя Санду. Ее результат - 57,74% голосов против 42,26% у Додона.

«Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты», - заявил замглавы ЦИК Молдавии Владимир Шарбан.