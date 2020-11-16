Крупное поражение ижевских баскетболистов, заражение коронавирусом нового министра транспорта России и победа Майи Санду на выборах президента Молдавии: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Морозное утро понедельника, 16 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Очередное поражение

Ижевские баскетболисты команды «Купол-Родники» потерпели поражение на домашнем паркете в воскресенье, 15 ноября. Как сообщила пресс-служба команды, они проиграли «Уралмашу» из Екатеринбурга.

«Наши соперники только вышли из карантина. С самого начала матча стало понятно, что гости сетовать на судьбу не собираются. А будут по максимуму выкладываться на паркете и играть на победу», — говорится в сообщении.

В первой половине встречи уралмашевцы взяли нить игры в свои руки и навязали свои условия. Постепенно они нарастили преимущество, а защита «купольцев» не справлялась с прессингом «заводчан». На большой перерыв команды ушли при счёте 35:54.

В последней десятиминутке ижевчанам ничего не оставалось, как бросать трёхочковые со всех возможных позиций. Некоторые из этих дальних бросков были точными, но этих усилий было недостаточно, чтобы отыграть огромный отрыв. Матч закончился со счётом 68:97 в пользу «Уралмаша».

Заболевший министр

Глава Минтранса России Виталий Савельев заболел новой коронавирусной инфекцией. Как передаёт RT, об этом сообщил представитель ведомства.

«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию», — цитирует РИА Новости его слова.

Временно исполняющим обязанности министра стал первый заместитель — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Напомним, лишь 10 ноября президент России Владимир Путин утвердил Савельева на должность главы Минтранса.

Новый президент

Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии «Действие солидарность» Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье. Как передаёт «Интерфакс», об этом говорят опубликованные в ночь на понедельник данные ЦИК страны.

После подсчета протоколов с 98% избирательных участков Санду получила 54% голосов избирателей. Её оппонент, действующий президент Игорь Додон — 46%. Разрыв между ними составляет более 115 тысяч голосов.

Осталось подсчитать голоса примерно на 50 избирательных участках за рубежом, и разрыв только увеличивается, так как молдавская диаспора преимущественно голосует за Санду. Окончательные результаты будут известны в понедельник утром после закрытия участков и подсчёта голосов в США и Канаде.

Отметим, что Додон получил 85,8% голосов избирателей в Приднестровье, но это не повлияло на общий расклад сил.

Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов, подчеркнув готовность сотрудничать в этом вопросе с другими политическими силами.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон пока своё поражение не признал. Он обещал провести брифинг после заседания высшего руководства страны в понедельник в 12:00 по Москве.

Напомним, президент Молдавии избирается на четыре года. В 2016 году Додон одержал победу над Санду с разницей в 4%. Мандат действующего президента истекает 23 декабря. Инаугурация нового главы государства состоится сразу после этой даты.