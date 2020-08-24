Захватившие власть в Мали путчисты готовы ввести трехлетний переходный период

Военный переворот в стране произошел 18 августа.



Бамако. Мали. Трехлетний переходный период предложили ввести в Мали мятежники, захватившие власть в стране. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Journal du Mali.

В течение этого периода руководить страной будет правительство, большинство постов в котором займут военные.

Также лидеры путчистов заявили, что не против возвращения в Мали или выезда за границу бывшего президента страны Ибрагима Бубакара Кейты.

Отмечается, что 23 августа переговоры с мятежниками провели представители Экономического сообщества западноафриканских государств. Делегацию возглавлял экс-президент Нигерии Гудлак Джонатан.

Военный переворот в Мали произошел 18 августа. Путчисты захватили руководство страны, объявили о формировании «Национального комитета спасения народа», закрыли границы и ввели комендантский час. Президент Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку.

Произошедшее осудил Евросоюз, освобождения президента и премьер-министра Мали потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.