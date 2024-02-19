Президента Бразилии назвали персоной нон грата в Израиле

Тель-Авив. Израиль. Персоной нон грата объявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Возмущение у дипломата вызвали высказывания главы латиноамериканской страны о действиях ЦАХАЛ в секторе Газа, передает RT.

Скандальные фразы прозвучали 18 февраля во время визита Лулы да Сильвы в Эфиопию. Поступки израильских военных бразильский лидер сравнил с преступлениями фашистской Германии. Он сказал: «То, что сейчас происходит в секторе Газа с палестинским народом, не происходило в другие периоды истории, точнее, такое было, когда Гитлер решил истребить евреев».

Посла Бразилии вызвали в МИД Израиля. Слова Лулы да Сильвы там назвали «антисемитским выпадом». Министр иностранных дел еврейского государства потребовал от президента Бразилии извинений.

Добавим, по данным Минздрава палестинского анклава, количество жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 28 985. В Израиле погибли около 1,2 тыс. человек.

Напомним, палестино-израильский конфликт перешел в горячую фазу 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали территорию еврейского государства, захватив больше 200 заложников. Израиль в ответ начал наземную операцию в секторе Газа.