В России началось досрочное голосование на выборах президента

Москва. 25 февраля в России началось досрочное голосование за выбор президента. Об этом сообщает ТГ-канал ЦИК России.

Досрочное голосование рассчитано на людей, которые живут в отдалённых и труднодоступных местах, а также на моряков, суда которых в дни голосования будут находиться в плавании.

Члены избирательной комиссии традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения – на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках.

В 2018 году досрочным голосованием воспользовались около 211 тысяч россиян (0,29% населения).

Напомним, основной этап выборов президента России пройдёт с 15 по 17 марта. Избиратели смогут поставить подпись за одного из 4-х кандидатов.