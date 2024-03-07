В Мехико участники акции протеста протаранили двери президентского дворца на джипе

Мехико. Мексика. Недовольные ходом расследования массового убийства студентов мексиканцы атаковали президентский дворец. Они выбили двери здания в Мехико автомобилем, передает «МИР 24» со ссылкой на издание El Universal.

Сообщается, что нападавшие требовали встречи с президентом Лопесом Обрадором. Они хотели узнать, как продвигается расследование исчезновения в 2014 году 43 студентов в штате Герреро. Получив отказ, группа молодых людей в масках захватила джип и проломила им входную группу. Охрана в ответ применила слезоточивый газ и построила баррикаду на пути протестующих. Кстати, во время нападения президент Мексики давал пресс-конференцию во дворце.

В сентябре 2014 года в городе Игуала преступники и подкупленные ими полицейские открыли огонь по студентам педагогического колледжа из города Айотсинапа. 6 человек погибли, около 20 ранены, еще 43 пропали без вести. Предполагают, что молодых людей убили бандиты, а их трупы сожгли.

Напомним, в начале февраля 2024 года в столице Мексики боливийского футболиста застрелили прямо во время матча.