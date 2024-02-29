Программу социальной газификации распространят на садоводческие товарищества

Москва. Россияне получат возможность бесплатно провести газ до границ садовых участков. Расширить действие программы социальной газификации предложил президент РФ в послании Федеральному собранию.

По словам Владимира Путина, газопроводы бесплатно провели уже к границам 1,1 млн домовладений. При этом семьям участников СВО и другим льготникам трубы прокладывают и внутри участка.

Однако до сих пор речь шла лишь о жилом секторе. Между тем на территории многих населенных пунктов имеются садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), где многие владельцы участков живут круглогодично. Но такие случаи в программу социальной газификации не попадают. Глава государства поручил исправить данный недочет. Газовые сети теперь будут проводить до границ участков СНТ.

Напомним, программа социальной газификации действует в России с 2021 года.