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Программу социальной газификации распространят на садоводческие товарищества

17:36, 29 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Программу социальной газификации распространят на садоводческие товарищества
17:36, 29 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
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#газ\n#садоводство\n#дачный сезон\n#топливо\n#президент\n#послание Федеральному собранию
Фото: pxhere.com
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Предложение об этом прозвучало в послании президента России Федеральному собранию.

Москва. Россияне получат возможность бесплатно провести газ до границ садовых участков. Расширить действие программы социальной газификации предложил президент РФ в послании Федеральному собранию.

По словам Владимира Путина, газопроводы бесплатно провели уже к границам 1,1 млн домовладений. При этом семьям участников СВО и другим льготникам трубы прокладывают и внутри участка.

Однако до сих пор речь шла лишь о жилом секторе. Между тем на территории многих населенных пунктов имеются садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), где многие владельцы участков живут круглогодично. Но такие случаи в программу социальной газификации не попадают. Глава государства поручил исправить данный недочет. Газовые сети теперь будут проводить до границ участков СНТ.

Напомним, программа социальной газификации действует в России с 2021 года. 

17:36, 29 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#газ\n#садоводство\n#дачный сезон\n#топливо\n#президент\n#послание Федеральному собранию