В ЦИК объявили окончательные итоги выборов президента России

Москва. В России объявили окончательные итоги президентских выборов 15-17 марта. Их озвучила на заседании Центральной избирательной комиссии глава ЦИК РФ Элла Памфилова, пишет «Интерфакс».

По результатам подсчета 100% бюллетеней, за Владимира Путина проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 избирателей. Это 87,28% от числа участников выборов.

Памфилова отметила, что по сравнению с 2018 годом количество граждан, поддержавших действующего президента, выросло примерно на 20 млн.

Вторым к финишу выборного марафона пришел кандидат от КПРФ Николай Харитонов, его результат – 4,31% (3 млн 768 тыс. 470 голосов). Третье место занял вице-спикер Госдумы, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85% (3 млн 362 тыс. 484 голосов). За лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, показавшего четвертый результат, проголосовали 2 млн 797 тыс. 629 избирателей (3,2%).

Явка на выборах президента России-2024 составила 77,49% избирателей, или 87 млн 576 тыс. 75 человек. Это наивысший результат в современной истории России, отметила Элла Памфилова.