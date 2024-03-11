Киев. Украина. Президента Украины Владимира Зеленского собираются низложить бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, передает RT.

По словам источника, российская разведка получила доступ к ресурсу, в котором общаются украинские морпехи, спецназовцы, сотрудники спецподразделений СБУ и националистических батальонов. Недовольство военных вызвано перестановками в командовании.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского. После этого украинские военные оставили Авдеевку и продолжают отступать на Донецком направлении.

Как отметил собеседник агентства, элитные военные обсуждают в секретном чате варианты устранения президента и нового командования ВСУ.