Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

Устранение Зеленского обсуждают в закрытом чате элитных подразделений ВСУ

15:12, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Устранение Зеленского обсуждают в закрытом чате элитных подразделений ВСУ
15:12, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
198
0
#Украина\n#Россия\n#президент\n#военные\n#разведка\n#мятеж\n#путч\n#переворот\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
198
0

Российская разведка получила доступ к секретному ресурсу украинских военных.

Киев. Украина. Президента Украины Владимира Зеленского собираются низложить бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, передает RT.

По словам источника, российская разведка получила доступ к ресурсу, в котором общаются украинские морпехи, спецназовцы, сотрудники спецподразделений СБУ и националистических батальонов. Недовольство военных вызвано перестановками в командовании.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского. После этого украинские военные оставили Авдеевку и продолжают отступать на Донецком направлении.

Как отметил собеседник агентства, элитные военные обсуждают в секретном чате варианты устранения президента и нового командования ВСУ.

15:12, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
198
0
#Украина\n#Россия\n#президент\n#военные\n#разведка\n#мятеж\n#путч\n#переворот\n#СВО\n#спецоперация