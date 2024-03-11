Российская разведка получила доступ к секретному ресурсу украинских военных.
Киев. Украина. Президента Украины Владимира Зеленского собираются низложить бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, передает RT.
По словам источника, российская разведка получила доступ к ресурсу, в котором общаются украинские морпехи, спецназовцы, сотрудники спецподразделений СБУ и националистических батальонов. Недовольство военных вызвано перестановками в командовании.
Напомним, в феврале Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского. После этого украинские военные оставили Авдеевку и продолжают отступать на Донецком направлении.
Как отметил собеседник агентства, элитные военные обсуждают в секретном чате варианты устранения президента и нового командования ВСУ.