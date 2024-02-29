С 2025 года в России появятся «Земские работники культуры»

Москва. Программа «Земский работник культуры» начнет действовать в России с 2025 года. О ней рассказал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Участвующим в ней специалистам, согласным работать в учреждениях культуры сельской местности и малых городов, выплатят подъемные на покупку или строительство жилья в размере 1 млн рублей. При этом на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии данная субсидия составит 2 млн рублей.

Напомним, в России уже действуют аналогичные программы «Земский учитель» и «Земский доктор».