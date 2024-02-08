ЦИК: в выборах президента России будут участвовать 4 кандидата

Москва. Центризбирком завершил регистрацию кандидатов на пост президента России. В бюллетенях будет фигурировать 4 претендента, заявила 8 февраля председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет Лента.ру.

Это Владислав Даванков, выдвинутый от партии «Новые люди»; действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец); Леонид Слуцкий (ЛДПР); а также Николай Харитонов (КПРФ).

В регистрации было отказано лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу, кандидату от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину, блогеру Раде Русских и экоактивисту Анатолию Баташеву. У первых двух кандидатов в подписных листах количество брака превысило допустимый предел в 5%. Русских и Баташев не представили необходимое для регистрации количество подписей, пояснили в ЦИК.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.