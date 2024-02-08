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ЦИК: в выборах президента России будут участвовать 4 кандидата

17:44, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
ЦИК: в выборах президента России будут участвовать 4 кандидата
17:44, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#Россия\n#власть\n#президент\n#политика\n#партии\n#ЦИК\n#голосование\n#выборы
Фото: cikrf.ru
83
0

Об этом объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Москва. Центризбирком завершил регистрацию кандидатов на пост президента России. В бюллетенях будет фигурировать 4 претендента, заявила 8 февраля председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет Лента.ру.

Это Владислав Даванков, выдвинутый от партии «Новые люди»; действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец); Леонид Слуцкий (ЛДПР); а также Николай Харитонов (КПРФ).

В регистрации было отказано лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу, кандидату от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину, блогеру Раде Русских и экоактивисту Анатолию Баташеву. У первых двух кандидатов в подписных листах количество брака превысило допустимый предел в 5%. Русских и Баташев не представили необходимое для регистрации количество подписей, пояснили в ЦИК.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. 

17:44, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#Россия\n#власть\n#президент\n#политика\n#партии\n#ЦИК\n#голосование\n#выборы