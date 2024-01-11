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Военные и полиция Эквадора взяли в плен около 330 бандитов

13:26, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Военные и полиция Эквадора взяли в плен около 330 бандитов
13:26, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
13
0
#Латинская Америка\n#Эквадор\n#политика\n#власть\n#президент\n#армия\n#полиция\n#наркотики\n#криминал\n#мафия\n#беспорядки
Фото: pxhere.com
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В стране развернулась настоящая война с наркомафией.

Кито. Эквадор. Солдаты Вооруженных сил Эквадора совместно с полицейскими задержали 329 участников беспорядков, 5 бандитов оказали вооруженное сопротивление и были убиты. Об этом сообщил глава объединенного командования силовых структур страны Хайме Вела Эрасо, передает «МИР 24» со ссылкой на издание La Voz del Tomebamba.

У террористов изъяли 61 единицу стрелкового оружия и 24 взрывных устройства. Освобождены больше 40 заложников. Отмечается, что силовикам трижды приходилось вступать в боевые столкновения с вооруженными группировками.

Беспорядки вспыхнули в Эквадоре после побега 7 января из мест заключения лидера преступной наркогруппировки «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. В нескольких тюрьмах после этого взбунтовались заключенные. Затем по всей стране начались нападения на полицию и военных, общественный транспорт, захваты заложников. 

8 января власти объявили чрезвычайное положение на 60 дней. Президент страны Даниэль Нобоа потребовал от армии нейтрализовать 22 преступные группировки. Свою помощь в борьбе с криминалом предложила Эквадору Бразилия.

13:26, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
13
0
#Латинская Америка\n#Эквадор\n#политика\n#власть\n#президент\n#армия\n#полиция\n#наркотики\n#криминал\n#мафия\n#беспорядки