В здании администрации президента России задержали уроженца Украины с муляжом автомата

Москва. Пожилой уроженец Украины с игрушечным автоматом хотел проникнуть в здание администрации президента России. Подозрительного гражданина задержали, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что инцидент произошел утром 3 апреля. Рядом со зданием АП на Ильинке сотрудники Федеральной службы охраны заметили мужчину с предметом, похожим на автомат. Когда он зашел в тамбур, охранники заблокировали двери с двух сторон и вызвали полицию.

Канал назвал имя и фамилию задержанного – это 69-летний уроженец Украинской ССР Виктор Красивский. Оружие, с которым он пришел в администрацию президента, оказалось игрушечным. Мужчина пожаловался, что уже 15 лет безуспешно добивается встречи с президентом России.

Пенсионера доставили сперва в полицейский участок, а оттуда увезли в психиатрическую клинику.