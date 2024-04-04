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В здании администрации президента России задержали уроженца Украины с муляжом автомата

13:56, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В здании администрации президента России задержали уроженца Украины с муляжом автомата
13:56, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
266
0
#Москва\n#президент\n#встречи\n#Администрация Президента РФ\n#оружие\n#задержание
Фото: pxhere.com
266
0

Пожилой мужчина требовал встречи с главой государства.

Москва. Пожилой уроженец Украины с игрушечным автоматом хотел проникнуть в здание администрации президента России. Подозрительного гражданина задержали, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что инцидент произошел утром 3 апреля. Рядом со зданием АП на Ильинке сотрудники Федеральной службы охраны заметили мужчину с предметом, похожим на автомат. Когда он зашел в тамбур, охранники заблокировали двери с двух сторон и вызвали полицию. 

Канал назвал имя и фамилию задержанного – это 69-летний уроженец Украинской ССР Виктор Красивский. Оружие, с которым он пришел в администрацию президента, оказалось игрушечным. Мужчина пожаловался, что уже 15 лет безуспешно добивается встречи с президентом России. 

Пенсионера доставили сперва в полицейский участок, а оттуда увезли в психиатрическую клинику.

13:56, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
266
0
#Москва\n#президент\n#встречи\n#Администрация Президента РФ\n#оружие\n#задержание