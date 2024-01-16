Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раздумал баллотироваться

Де-Мойн. США. По итогам кокусов (разновидность внутрипартийных выборов) в штате Айова кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на высшую должность. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Bloomberg.

Заявление о выходе из президентской гонки Рамасвами сделал в городе Де-Мойн, штат Айова. На прошедшем там собрании сторонников республиканцев за экс-президента Дональда Трампа отдали свои голоса 51,6% участников. Другого кандидата, губернатора Флориды Рона Десантиса, поддержали 20,3% партийных активистов, почти такой же результат у бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли — 20,1%. При этом всего лишь 7,5% голосов набрал в свою пользу Вивек Рамасвами.

В связи с низким результатом Рамасвами решил поддержать Дональда Трампа. Он уже позвонил ему и поздравил с победой в борьбе за номинацию на фракционных собраниях.

В процессе своего выдвижения Вивек Рамасвами критиковал военную активность демократов за пределами страны и даже обещал вывести США из НАТО.

Кокусы в США представляют собой обсуждение кандидатов и их программ на внутрипартийном собрании. По итогам активисты определяют, кто готов поддержать того или иного политика в борьбе за выборную должность. Результаты таких голосований подсчитываются и оказывают влияние на выдвижение кандидатов от партий. В отличие от праймериз, кокусы проходят в менее формальной обстановке и отличаются более эмоциональными выступлениями участников.