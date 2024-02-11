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После скандала с помилованием преступника президент Венгрии подала в отставку

13:06, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После скандала с помилованием преступника президент Венгрии подала в отставку
13:06, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
206
0
#Венгрия\n#политика\n#власть\n#президент\n#педофилы\n#помилование\n#скандал\n#отставка
Фото: wikipedia.org
206
0

Каталин Новак объяснила произошедшее ошибкой.

Будапешт. Венгрия. Президент Венгрии Каталин Новак сложила с себя полномочия. Причиной такого решения она назвала скандал с помилованием, передает «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

10 февраля Новак объявила о своем уходе в эфире телеканала М1. Она пояснила, что помиловала преступника. Случившееся президент назвала ошибкой.

Как выяснилось, в апреле 2023 года Каталина Новак удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома. Тот покрывал своего начальника, замешанного в педофилии. После этого ряд партий призвали президента покинуть должность.

Нового президента депутаты парламента должны избрать в течение месяца.

Отметим, основная часть властных функций в Венгрии принадлежит не президенту, а премьер-министру, которым сейчас является Виктор Орбан.

13:06, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
206
0
#Венгрия\n#политика\n#власть\n#президент\n#педофилы\n#помилование\n#скандал\n#отставка