После скандала с помилованием преступника президент Венгрии подала в отставку

Будапешт. Венгрия. Президент Венгрии Каталин Новак сложила с себя полномочия. Причиной такого решения она назвала скандал с помилованием, передает «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

10 февраля Новак объявила о своем уходе в эфире телеканала М1. Она пояснила, что помиловала преступника. Случившееся президент назвала ошибкой.

Как выяснилось, в апреле 2023 года Каталина Новак удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома. Тот покрывал своего начальника, замешанного в педофилии. После этого ряд партий призвали президента покинуть должность.

Нового президента депутаты парламента должны избрать в течение месяца.

Отметим, основная часть властных функций в Венгрии принадлежит не президенту, а премьер-министру, которым сейчас является Виктор Орбан.