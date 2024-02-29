Нацпроект «Молодежь России» стартует с 2024 года

Москва. С 2024 года подрастающее поколение нашей страны, а также работающие с ним педагоги получат новые виды господдержки по нацпроекту «Молодежь России». Предложение об этом содержится в послании президента Федеральному собранию.

В частности, глава государства считает нужным ввести с 1 сентября 2024 года федеральную выплату по 5 тыс. рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Выплаты для классных руководителей в городах с населением до 100 тыс. человек президент поручил поднять в 2 раза, до 10 тыс. рублей, уже с 1 марта. Кроме того, на обновление инфраструктуры педагогических вузов из федерального бюджета выделят 9 млрд рублей.

Среди других мер поддержки молодежи, прозвучавших в послании президента – возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов на усмотрение абитуриента до окончания приемной кампании в вузы и расширение функционала программы «Пушкинская карта».

Также Владимир Путин заявил о необходимости выравнять систему оплаты труда бюджетников в разных регионах. Работу в данном направлении правительство должно начать в 2025 году, а представить готовый вариант реформы – в 2026 году, отметил глава государства в своем послании Федеральному собранию.